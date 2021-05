Povertà: Potenza, raddoppiate le richieste di sostegno ai centri d’ascolto Caritas nel 2020, stanziati 437mila euro di aiuti

Più 101,7% le richieste di aiuto pervenute nei Centri di ascolto della Caritas nella diocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo nel 2020 rispetto al 20219, per un totale di 2.474 famiglie incontrate: è il dato che emerge dal Rapporto “In bilico! L’emergenza raccontata dai Centri di ascolto Caritas”, presentato oggi. “Oltre la metà delle persone non si era mai rivolta alla Caritas (51,9%)”, si legge nel Rapporto, in cui “l’analisi di cifre rappresenta un’occasione per lasciarsi interrogare dalle storie di vita che compongono l’ossatura di una crisi sociale ancora non del tutto conosciuta”. Il 91% delle persone ascoltate sono italiane, vivono in quartieri specifici e hanno lavori precari: “Centinaia di storie occupazionali intermittenti, in bilico tra precariato e lavoro nero”, che durante il lockdown hanno visto “crollare” le “strategie di sopravvivenza” consolidate. Un “rimodulazione massiva” ha interessato gli aiuti della Caritas, che ha distribuito quasi 18mila pacchi alimentari (il doppio rispetto al 2019), mentre sono triplicati gli accessi all’Emporio solidale “Don Luigi Di Liegro”. 437.258 euro è la cifra stanziata per iniziative di sostegno al reddito, acquisto di cibo e prodotti per l’igiene, un fondo straordinario per l’emergenza. “Solo con uno sguardo inedito, sarà possibile costruire processi di sussidiarietà vera a partire dalle urgenze che l’emergenza stessa ha portato in superficie, piuttosto che occupare semplicemente spazi come risultato della somma passiva delle prestazioni benefiche attivate”, concludono dalla Caritas potentina.