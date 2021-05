Coronavirus Covid-19: Cauda (Gemelli) al Sir, “in questa fase servono responsabilità e ottimismo”

Il numero dei nuovi casi di contagio da Covid-19 è in discesa insieme con quello dei posti in terapia intensiva e dei decessi. Ma alla vigilia delle vacanze, è giusto pensare a un liberi tutti? “Non ancora”, risponde al Sir Roberto Cauda, ordinario di malattie infettive all’Università Cattolica e direttore dell’Unità di malattie infettive del Policlinico Agostino Gemelli Irccs di Roma. “In questa fase – spiega – occorre ancora responsabilità oltre all’ottimismo dato dalle cifre. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno c’è un numero di tamponi superiore ma soprattutto ci sono quasi 30 milioni di dosi di vaccino somministrate, che sommati ai 6-8 milioni contagiati che hanno sviluppato una immunità rappresentano un 30% della popolazione. C’è ancora tanto da fare, per questo vanno mantenuti i comportamenti virtuosi ma sicuramente rispetto allo scorso anno la situazione è molto diversa”. Le mascherine non si potranno ancora abbandonare anche se il rischio contagio all’aperto è più basso. “Le opinioni – commenta – su questo tema sono diverse. Alcuni ritengono sia necessaria la immunità di gregge, altri aspettano che la metà della popolazione sia vaccinata. Va detto poi che grazie all’impiego delle mascherine l’Italia quest’anno ha evitato 8 milioni di casi di influenza che equivalgono a un sovraffollamento dei Pronto soccorso”. Lo scarto con lo scorso anno è comunque lampante: a maggio del 2020 “potevamo solo mitigare con le misure di prevenzione”. Anche il capitolo varianti per ora non allarma. “Con tutte le cautele del caso, il vaccino dovrebbe contenere la diffusione”. A settembre la riapertura delle scuole quest’anno dovrebbe giovarsi di due elementi, secondo Cauda: “Il primo è che l’Ema (Agenzia europea del farmaco, ndr) dovrebbe autorizzare, entro la fine di maggio, la vaccinazione a partire dai 12 anni, il secondo è l’impiego di test salivari che rendono più rapido lo screening”.