Diocesi: Fossano, domenica la Giornata del malato al santuario di Cussanio. Esibizione del coro degli afasici “Enrico Catelli”

Il santuario fossanese di Cussanio, dove quest’anno si celebrano i 500 anni delle apparizioni della Vergine Maria a Bartolomeo Coppa, ospiterà domenica 23 maggio la Giornata del malato. Alle 14.30 è in programma la tradizionale benedizione dei malati e degli anziani nel parco accanto al santuario.

A seguire, alle 16.30, è prevista l’esibizione del coro degli afasici “Enrico Catelli” di Alice Cuneo OdV. “Sarà un momento importante per affermare il messaggio di vita che il coro rappresenta, perché il coro è stare insieme, delineare degli obiettivi e migliorare la qualità della vita delle persone che vi partecipano”, spiega una nota. “In questo ultimo anno – ha dichiarato Maurizio Scarpa, musicoterapista e codirettore del coro – non ci siamo mai fermati. L’attività fisioterapica è stata svolta online e abbiamo definito obiettivi specifici per ognuno dei nostri coristi: il risultato è stato sorprendente”.

Entrambi i momenti saranno trasmessi in diretta streaming sul canale YouTube della diocesi di Fossano.