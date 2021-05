Editoria: Donne Chiesa Mondo, anche in versioni inglese e francese il numero di maggio dedicato all’economia “al femminile”

“Economy and women: a mission possible” ed “Economie et femmes, mission impossible” sono il filo conduttore delle versioni, rispettivamente inglese e francese, del numero di maggio del mensile “Donne Chiesa Mondo” de L’Osservatore Romano; mensile che celebra i 100 numeri. “Speriamo sia femmina. Speriamo che la nuova economia, quella che dovrà sostituire l’attuale – fallimentare e ingiusta – comprenda, valorizzi e sia guidata dalle donne. Sono in molti ad augurarselo. Sono in molti a pensare che nuove leadership femminili possano cambiare le cose”, si legge nell’editoriale che apre il numero di Women Church World. “Come afferma nell’articolo di copertina suor Alessandra Smerilli – si legge ancora nell’editoriale – le donne possono introdurre “un’economia diversa, più inclusiva e umana”. Esse “sembrano avere il potenziale per risollevare le sorti di tanti, la maggioranza del pianeta, per indicare vie d’uscita dalla miseria, dalla discriminazione, dall’ingiustizia”.

“Questo non è soltanto un auspicio – si legge nell’editoriale della versione francese Femmes Eglise Monde –. Il pianeta ha bisogno di cambiare le norme e le finalità che hanno finora regolato la sua economia. La pandemia e le sue conseguenze ne sono l’ultima dimostrazione. Il cambiamento potrà avvenire se si immettono nuovi principi, nuovi procedimenti, nuovi soggetti”.

Oltre al saggio di suor Smerilli, economista e sottosegretario per il Settore fede e sviluppo del Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale, un’intervista all’economista Mariana Mazzucato. Nel numero inglese un articolo, tra gli altri, di Antonella Sciarrone Alibrandi, prorettore vicario dell’Università Cattolica; in quella francese Grazia Villa rievoca la figura di Sophie Scholl, giovane studentessa cattolica aderente al movimento antinazista “La rosa bianca”, nei 100 anni dalla nascita.