Coronavirus Covid-19: Unicef, in Asia meridionale 3 nuovi contagi al secondo e 3 morti al minuto

“In Asia meridionale, in cui vivono circa 2 miliardi di persone, si sta verificando la metà dei nuovi contagi conosciuti a livello globale. Più di 3 nuovi contagi da Covid-19 vengono registrati ogni secondo. Anche la mortalità è in rapida crescita nella regione, con più di 3 morti ogni minuto a causa del Covid-19”. È quanto denuncia oggi l’Unicef in una nota nella quale ricorda che durante la prima ondata della pandemia, si sono stimate 228.000 morti di bambini e 11.000 di madri in Asia meridionale a causa di una grave interruzione dei servizi sanitari di base.

“La portata e la velocità di questa nuova ondata di Covid-19 sta superando le capacità dei Paesi di fornire cure salvavita”, ha dichiarato George Laryea-Adjei, direttore regionale dell’Unicef per l’Asia meridionale. “Gli ospedali sono sovraffollati, c’è una grave mancanza di ossigeno e altri aiuti medici essenziali e c’è il rischio concreto di un collasso dei fragili sistemi sanitari”, prosegue Laryea-Adjei, rilevando che “stiamo assistendo a un’ondata la cui portata supera di quattro volte la prima. Dobbiamo fare ciò che possiamo per prevenire e curare il Covid-19, mantenendo le cure mediche di base essenziali da cui bambini e madri dipendono così tanto”.

Il 18 maggio, l’India ha registrato il più altro numero giornaliero di morti nella storia della pandemia: 4.529. Il Nepal ha registrato un tasso di positività del 47%; Sri Lanka e Maldive stanno registrando numeri elevati di casi e morti su base quotidiana a causa del Covid-19 e gli ospedali nella capitale delle Maldive stanno raggiungendo la piena capienza. Bangladesh, Pakistan, Afghanistan e Bhutan potrebbero tutti affrontare simili e devastanti impennate. In quasi tutti i Paesi nella regione, a eccezione di Maldive e Bhutan, meno di 1 persona su 10 è stata vaccinata contro il Covid-19.

Per far fronte a questa situazione. L’Unicef ha lanciato un appello urgente di 164 milioni di dollari per fornire aiuti in ossigeno, test di diagnostica, attrezzature mediche, dispositivi di protezione individuale e materiale per la prevenzione e il controllo dell’epidemia per aiutare a salvate vite da questa ondata mortale di Covid-19 in Asia meridionale. “Quest’ondata mortale minaccia di invertire i traguardi globali contro la pandemia da Covid-19 e di far retrocedere i progressi faticosamente guadagnati nella sopravvivenza dei bambini e materna”, ha aggiunto Laryea-Adjei: “Chiediamo supporto per evitare che questo accada”.