Diocesi: Assisi, domani Bodega e Carera parlano di “economia e società per il bene comune” alla quinta lezione della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo”

“Economia e società per il bene comune: la lezione di Giuseppe Toniolo”. È il titolo della quinta lezione della Scuola socio-politica “Giuseppe Toniolo” che si terrà domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 21. Dopo l’introduzione del vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, mons. Domenico Sorrentino, interverranno Domenico Bodega, professore ordinario di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di economia dell’Università cattolica del Sacro Cuore di Milano e presidente di Cerismas, e Aldo Carera, professore ordinario di Storia economica presso la facoltà di Economia dell’Università cattolica del Sacro Cuore, direttore dell’Archivio per la storia del movimento sociale cattolico in Italia “Mario Romani” e presidente della Fondazione Giulio Pastore.

“Attraverso gli interventi di Bodega e Carera, che seguiranno l’introduzione del nostro vescovo ­- spiega il direttore della Scuola Socio-politica Francesca Di Maolo -, verranno presentati i tre temi che qualificano il pensiero del Toniolo: economia e bene comune, azione sociale, politica declinata in democrazia e pace”. La prossima lezione, prevista per il 26 maggio sul tema: “Il lavoro professionale di cura”, sarà tenuta da Silvia Borelli, professoressa di Diritto del lavoro presso l’Università degli studi di Ferrara. Il programma completo dell’edizione 2021 della scuola è consultabile sul sito della diocesi di Assisi–Nocera Umbra–Gualdo Tadino.