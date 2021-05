Parità di genere: WeWorld Festival, dal 21 maggio ritornano talk, dibattiti, performance, mostre e film

Torna il 21, il 22 e il 23 maggio il WeWorld Festival, l’evento annuale sulla condizione delle donne in Italia e nel mondo. Quest’anno, giunto all’11esima edizione, si svolgerà in una doppia veste, sia in presenza, presso lo spazio Base di Milano, sia online sulla pagina Facebook di WeWorld.

Tre giorni di talk, dibattiti, performance, mostre e film, tutti ad accesso libero e gratuito, per continuare a parlare di empowerment, di diritti e della condizione femminile. Tema centrale di questa edizione saranno gli stereotipi, di genere ma non solo, antichi e nuovi, spaziando a quelli legati all’aspetto fisico e al body shaming, fino agli stereotipi su donne e maternità fino alla violenza di genere. Il Festival si aprirà con la presentazione del report “Mai più invisibili”, Indice 2020 sulla condizione di donne, bambini e bambine in Italia”, indagine che misura l’inclusione di donne e popolazione under 18, monitorandola attraverso 38 indicatori per rilevare molteplici aspetti (economico ma anche educativo, sanitario, culturale, politico, civile) e considerando l’intreccio tra le condizioni di vita degli uni e delle altre. Focus monografico dell’edizione 2021 la condizione economica delle donne in Italia post pandemia.