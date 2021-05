Il missionario laico Biagio Conte, fondatore a Palermo della Missione Speranza e Carità, ha ricevuto la dose di vaccino anti Covid-19. La Missione ha ospitato diverse vaccinazioni dei più poveri in una delle proprie strutture. “Ringrazio tutti per avere iniziato le vaccinazioni anche nei luoghi dove ci sono tanti poveri che spesso non hanno voce – dice Biagio Conte -. Io invito tutti a vaccinarsi perché questo semplice gesto sta dando forza e coraggio per uscire dalla pandemia”.