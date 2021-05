Associazioni: Unitalsi lombarda, il 20 maggio webinar “Amare è servire”. Testimonianza di Enrico Craighero

Il 20 maggio si terrà l’appuntamento conclusivo del ciclo di testimonianze “Amare è servire”, promosso da Unitalsi lombarda. Enrico Craighero, padre di due figli disabili, “racconterà episodi toccanti della sua vita per farci vedere che è possibile servire senza barriere all’interno della propria realtà personale”. “La fatica dei primi anni di paternità, il sì alla vita, vista come dono, l’apertura al mondo grazie al volontariato”, spiegano i promotori. Questi i temi che verranno toccati nella serata, “durante la quale si ripercorrerà brevemente il cammino fatto grazie ai testimoni che ci hanno accompagnati e che ci hanno permesso di riflettere sul valore dell’operato di ciascuno nella quotidianità”. L’appuntamento è per le ore 21 sulla piattaforma Zoom. Per iscriversi alla serata, basta cliccare su questo link. Diretta Facebook sulla pagina Unitalsi Lombarda. Qui è possibile rivedere le registrazioni di tutte le serate.