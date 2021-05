Coronavirus Covid-19: Università Cattolica, domani il sottosegretario Sileri al webinar Altems su nuove strategie per la salute nell’Ue

Sarà l’intervento del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri al centro del webinar “Le nuove strategie per la salute nell’Unione europea”, promosso dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) – Facoltà di Economia dell’Università Cattolica, che sarà trasmesso on line domani alle 15 e potrà essere seguito collegandosi alla homepage del Campus di Roma dell’Ateneo.

L’incontro, patrocinato dalla rappresentanza in Italia della Commissione europea, sarà l’occasione per presentare il nuovo Laboratorio Altems “Health and Law in Europe and Italy” che nasce sotto la responsabilità scientifica di Maria Chiara Malaguti e Vincenzo Antonelli, docenti alla Facoltà di Economia.

“In vista delle prossime sfide poste dai cambiamenti delle politiche pubbliche sanitarie e l’avvio della programmazione finanziaria dell’Unione europea 2021-2027, nonché della realizzazione del Piano nazionale di resilienza e ripresa e dei prossimi appuntamenti internazionali che vedranno il nostro Paese protagonista – afferma Cicchetti – è stato attivato” il Laboratorio Health and Law in Europe and Italy, con l’obiettivo di “riunire studiosi ed esperti per analizzare i principali sviluppi internazionali, europei e nazionali sotto il profilo giuridico-istituzionale ed economico-sociale della riposta europea alla pandemia e seguire l’implementazione dell’Unione sanitaria europea e della Strategia europea dei farmaci”. Ulteriore obiettivo, aggiunge Malaguti, “far incontrare e confrontare operatori sanitari, studiosi, istituzioni pubbliche ed imprese private per offrire proposte di policy allineando le strategie nazionali con quelle europee attraverso la collaborazione con altre strutture simili in Italia ed in Europa”.