Educazione: Antoniano e Festival Francescano, giovedì l’incontro on line “La scuola ci salverà”

Come possiamo risollevare le sorti dell’istituzione più importante per il futuro del Paese dopo una fase difficile come quella che sta affrontando? È questo il grande interrogativo sulla scuola che la scrittrice Dacia Maraini si pone nel suo ultimo libro dal titolo: “La scuola ci salverà”. Un interrogativo al quale cercherà di rispondere anche giovedì 20 maggio alle ore 20.30, in diretta streaming. L’autrice dialogherà con suor Anna Monia Alfieri, collaboratrice di diversi enti che si occupano di istruzione; Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, ed Elena Ugolini, preside del liceo “Malpighi” di Bologna, già sottosegretario all’Istruzione nel Governo Monti.

“Un incontro corale, dunque, che affronterà l’urgenza di garantire ai giovani un’istruzione migliore, per ridare all’Italia una concreta speranza nell’avvenire”. L’evento è organizzato da Antoniano, Festival Francescano e Associazione ApiS-Amore per il Sapere.

Modera l’iniziativa Marco Ferrari, presidente dell’associazione ApiS-Amore per il Sapere; introducono fra Dino Dozzi, direttore scientifico del Festival Francescano, e fra Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano.

