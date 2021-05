Migranti: Oim, un’altra tragedia nel Mediterraneo, “almeno 50 i morti”

“Sfortunatamente, un altro naufragio è accaduto al largo di Sfax, in Tunisia. Probabilmente almeno 50 migranti risultano dispersi, 33 i superstiti, tutti provenienti dal Bangladesh”: a dare l’annuncio su Twitter è il portavoce dell’Organizzazione internazionale delle migrazioni Flavio Di Giacomo. L’imbarcazione era partita domenica scorsa da Zwara, in Libia.

❗Unfortunately another shipwreck occured off Sfax,Tunisia.

Probably at least 50 migrants went missing.

Survivors are 33, all from Bangladesh.

They had departed last Sunday from Zwara, Libya.

— Flavio Di Giacomo (@fladig) May 18, 2021