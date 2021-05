Turismo: Orp, il 24 maggio la presentazione di “Omnia for Italy”

Si chiama “Omnia for Italy” il nuovo progetto dell’Opera Romana Pellegrinaggi (Orp), che verrà presentato ufficialmente lunedì prossimo, 24 maggio, alle ore 11 nel Palazzo apostolico lateranense, nel corso di una conferenza stampa. L’obiettivo – si legge in una nota del Vicariato di Roma – è proporre una vetrina web, tramite la quale il “pellegrino 2.0”, straniero o italiano, possa scoprire e prenotare diverse esperienze del patrimonio culturale, religioso e artistico dell’Italia cristiana. “Omnia for Italy”, infatti, nasce dall’esperienza digitale di “Omnia Vatican&Rome” durante i primi mesi della pandemia e sfrutta appieno le risorse della piattaforma dell’Orp (creata nel 2016 per Roma Cristiana). Sono 12 le Regioni italiane coinvolte, per un totale di 45 città e 26 diocesi. Ben 70 le diverse proposte in programma: dai Cammini di Leuca alla scoperta di Viterbo con il duomo e il Palazzo dei Papi; dal complesso monumentale del duomo di Siena alla scoperta di Orvieto. E ancora passeggiate al Quartiere dei Gesuiti a Parma, pellegrinaggi nella Penisola sorrentina, camminate a Pienza, Cortona, Montepulciano. “Il progetto, nel lungo periodo, intende essere un volano di sviluppo per una grande azione di promozione e valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici, già oggi visitabili in tutto il Paese”, spiega mons. Remo Chiavarini, amministratore delegato dell’Orp, che interverrà alla conferenza stampa di lunedì prossimo: “Bisogna ricordare al turista straniero, ma anche a quello italiano, che Roma è inserita al centro di una nazione ricca di tante bellezze”.