Società: “Bullismo e cyberbullismo. Prevenire e curare”. Domani dibattito online

“Bullismo e cyberbullismo rimangono tra le minacce più temute tra gli adolescenti, dopo droghe e violenza sessuale. Secondo i dati resi noti a febbraio dall’Osservatorio Indifesa 2020 di Terre des hommes e Scuolazoo, sei ragazzi su dieci dichiarano di non sentirsi al sicuro online, mentre nell’anno del Covid il 93% degli adolescenti ha affermato di sentirsi solo. Ragazzi e ragazze non si sentono al sicuro sul web ed esprimono sofferenza per episodi di violenza psicologica subita da parte di coetanei e in particolare il 44,57% delle ragazze segnala il forte disagio provato dal ricevere commenti non graditi di carattere sessuale online”. Da questa premessa muove l’iniziativa di un webinar sul tema “Bullismo e cyberbullismo: prevenire e curare”, in programma mercoledì 19 maggio alle ore 18, promosso dall’editore Itl-Libri con Fom, Azione cattolica ambrosiana, Csi Milano, Fondazione Carolina Onlus e Cooperativa Aquila&Priscilla. “Quali sono i segnali d’allarme a cui occorre prestare attenzione in ogni contesto educativo, dalla famiglia alla scuola, passando per i gruppi dei pari, nelle società sportive o negli oratori? Come aiutare i ragazzi a sentirsi protetti e navigare sereni? Come curare chi si rende responsabile di atti di bullismo e cyberbullismo?”, si chiedono i promotori. Risponderanno insieme a queste domande: Luisa Santoro, insegnante di scuola secondaria superiore, autrice di “BullStop. Come difenderti e uscire dal bullismo”, un volumetto scritto appositamente per gli adolescenti; Luisa Bove, giornalista e autrice del volume “Nate due volte. Storie di donne resilienti”; Anna Livia Pennetta, avvocato, esperta di Diritto di famiglia; Ivano Zoppi, segretario generale Fondazione Carolina Onlus; Marco Paolini, presidente della Società sportiva Ussa di Rozzano (Milano); Francesco Butti, formatore e collaboratore della Fondazione oratori milanesi-FOM. Diretta streaming sui canali: Facebook: Itl-Libri, Ac ambrosiana, Csi, Fondazione Carolina; YouTube: Milano Csi, Pastorale giovanile Fom Milano; siti: chiesadimilano.it e azionecattolicamilano.it.