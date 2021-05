Dialogo interreligioso: domani un webinar su “dialogo e annuncio”

Un webinar sul tema: “Dialogo e Annuncio, trent’anni dopo”. Ad organizzarlo, domani, è il Pontificio Consiglio per il Dialogo interreligioso (Pcdi). L’occasione è il 30° anniversario del documento “Dialogo e Annuncio. Riflessioni e Orientamenti sul dialogo interreligioso e l’annuncio del vangelo di Gesù Cristo”, pubblicato congiuntamente dal Pcdi e dalla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli (Cep). Dopo il benvenuto del card. Miguel Ángel Ayuso Guixot, presidente del Pcdi – si legge in una nota – seguirà il discorso del card. Michael L. Fitzgerald, presidente emerito del Pcdi, mentre le conclusioni sono affidate al card. Luis A. Tagle, prefetto del Cep. Altri contributi saranno offerti da membri e consultori del Pcdi, professori e ricercatori esperti nel settore, che prenderanno in esame la recezione e l’attuazione del documento nei diversi contesti geografici per presentare lo status quo teologico del dialogo interreligioso.