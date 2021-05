Diocesi: Caritas Andria, ritorna il progetto (R)Estate Insieme per la socializzazione dei ragazzi

Dopo una attività di crowdfunding, grazie alla selezione di Impatto +, di Banca Popolare Etica e la piattaforma Produzioni dal Basso in collaborazione dell’Ufficio Scuola della diocesi di Andria, anche per l’estate 2021 torna l’esperienza del progetto (R)Estate Insieme. Si occupa dell’accompagnamento scolastico e della socializzazione per ragazzi. Sono previsti 5 turni di 16 ragazzi per 10 giorni ciascuno a partire dal 21 giugno, in una struttura idonea con la presenza di tutor e animatori. In programma, ogni giorno, dalle 9 alle 17, attività di studio, gioco organizzato, laboratori, sana alimentazione.

Il progetto è rivolto a ragazzi dai 9 e ai 13 anni (iscritti in questo anno scolastico dalla quarta elementare alla terza media); sarà possibile iscriversi nei giorni di martedì e giovedì, dalle 17 alle 19 (fino ad esaurimento dei posti a disposizione) nella sede della Caritas di Andria. Il progetto coprirà il periodo che va dal 21 giugno al 27 agosto 2021. Ogni turno è di 2 settimane, dal lunedì al venerdì. “Come più volte ripetuto – spiega don Domenico Francavilla, direttore della Caritas – l’emergenza Covid-19 ha portato con sé una nuova minaccia che è quella di aumentare il livello di esclusione sociale di bambini/e e ragazzi/e che, privati dalla possibilità di andare a scuola e di svolgere attività sportive e formative, non hanno accesso alle più semplici opportunità di inclusione sociale”.