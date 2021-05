Rinnovato l’appello per l’immediata cessazione delle violenze, avvio delle misure di de-escalation e ripristino di un percorso di dialogo grazie agli sforzi di mediazione, condotti in particolare da parte del Quartetto per il Medio Oriente. Questi i contenuti della conversazione telefonica intercorsa tra il ministro degli Affari esteri, Luigi Di Maio, e l’omologo israeliano Gabi Ashkenazi. Ne dà notizia la Farnesina in un tweet.