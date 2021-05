Scuola: Gariwo, domani e giovedì premiazione del concorso “Adotta un Giusto 2020/21”

I vincitori del concorso “Adotta un giusto” saranno selezionati tra i 500 elaborati di 170 scuole primarie e secondarie che hanno partecipato al concorso proposto dalla onlus Gariwo, la foresta dei Giusti di Milano. I ragazzi partecipanti hanno approfondito nei loro elaborati la figura di un “giusto”, modello di comportamento rispetto a una crisi attuale. In questo modo la onlus intende sollecitare la creazione di “legami tra la conoscenza della storia passata e l’agire etico nel mondo di oggi”, spiegano i promotori. “La ricerca sui Giusti nelle scuole è un grande processo educativo tramite il quale i giovani apprendono la possibilità della scelta che ognuno può fare, indipendentemente dal proprio ruolo nella società. È una educazione importante alla cittadinanza e all’uso della libertà”, ha commentato Gabriele Nissim, che presiede Gariwo. Tra gli elaborati, che, nonostante il Covid e le chiusure delle scuole quest’anno, sono stati più del doppio dell’anno precedente, ci sono testi letterari, poesie, video, racconti a fumetti, foto, disegni, ebook e padlet: “È un buon segnale”, ha sostenuto il presidente del Consiglio comunale di Milano Lamberto Bertolé, che “ci fa capire che la sensibilità degli insegnanti e degli studenti verso i temi della memoria è molta, così come la loro voglia di fare e ricordare”. I nomi dei vincitori, selezionati dalla Commissione esaminatrice, saranno annunciati in una cerimonia il 19 e il 20 maggio al mattino in diretta streaming sul canale YouTube di Gariwo in tre puntate a seconda del grado scolastico, con la partecipazione di tre testimoni d’eccezione: Gioia Bartali, nipote del celebre ciclista Gino Bartali, Davide Morosinotto, autore di numerosi romanzi per ragazzi, e il fumettista Lelio Bonaccorso.