Diocesi: Cuneo e Fossano, giovedì presentazione del Sinodo delle due Chiese “incamminate verso l’unificazione”

Verrà presentato giovedì 20 maggio, nel corso di una conferenza stampa, il cammino sinodale delle diocesi di Cuneo e Fossano. Le due Chiese locali sono unite “in persona episcopi” dal 1999. Come spiega l’attuale vescovo, mons. Pietro Delbosco, quello sinodale sarà “un percorso di ascolto e di confronto all’interno delle due diocesi, che sono incamminate verso l’unificazione”. “Si vuole ripensare in radice la presenza della comunità cristiana nel nostro territorio, alla luce del cambiamento d’epoca che stiamo attraversando”, prosegue il vescovo. Il Sinodo, aggiunge, “vuole mettersi sulla scia di quanto tutte le diocesi d’Italia sono chiamate a fare, rispondendo a ripetuti appelli di Papa Francesco”.

Per la serata del 28 maggio prossimo, nella cattedrale di Cuneo, è convocata per le 20 la prima Assemblea sinodale con celebrazione della parola e conferimento del mandato sinodale ai delegati parrocchiali, ai delegati di comunità religiose, gruppi, movimenti, associazioni laicali, ai membri di diritto.

Alla conferenza stampa di giovedì, che si terrà dalle 16.30 a Cuneo, presso l’aula magna del seminario vescovile, interverranno, con il vescovo Delbosco, quattro membri della segreteria per il Sinodo: don Pierangelo Chiaramello, vicario generale della diocesi di Fossano; don Giuseppe Pellegrino, vicario episcopale per la cultura; Patrizia Degioanni e Paola Dutto, segretarie del Consiglio pastorale interdiocesano.