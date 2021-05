Centri aiuto alla vita: Mpv, in agosto il quarto corso di alta formazione per operatori a Calalzo di Cadore

“Abbracciare la vita insieme. Riscoprire la nostra identità per comunicare speranza” è il titolo del corso di alta formazione per operatori Cav (Centri aiuto alla vita) che anche quest’anno la Commissione formazione e servizi ai Cav del Movimento per la vita italiano (Mpv) ha promosso, dedicandolo alla memoria di Roberto Bennati. Giunto alla quarta edizione, il corso si svolgerà a Calalzo di Cadore (Belluno) dal 22 al 29 agosto.

Quest’anno il corso si svilupperà in tre momenti. Anzitutto un workshop precongressuale, all’interno delle attività del progetto “Donne e bambini al Centro”, Avviso 1/2018, finanziato dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in cui si parlerà di competenze richieste sul mercato del lavoro soprattutto in vista dell’inserimento lavorativo delle mamme post Covid-19, di rapporti con enti locali e parto in anonimato. A seguire una sessione centrale in cui verrà definita l’identità comunicativa del Mpv: i tratti essenziali della comunicazione come elemento distintivo e fondante: infine un momento finale, pensato all’interno del progetto “Generare sorrisi”, finanziato dalla Fondazione Cattolica Assicurazioni e in collaborazione con Confederazione italiana centri per la regolazione naturale della fertilità e con la Società scientifica italiana conoscenza della fertilità, in cui si affronteranno i temi della fertilità nell’attività di promozione umana quotidiana dei Cav e della costruzione della rete tra insegnanti dei metodi naturali e operatori della rete Web/Verde/Cav e Case di accoglienza. Tra i relatori la presidente nazionale del Mpv Marina Casini Bandini; Paolo Mariotto, consulente Agenzia per il lavoro; Giuseppe Anzani, magistrato ed editorialista di Avvenire; Domenico Bellantoni, psicologo – psicoterapeuta, Università Salesiana Roma; Betty LaRosa – McDowell, vicepresidente, Heartbeat International.

Si può partecipare in presenza fino alla capacità massima della sala (registrazioni dal 4 giugno al 31 luglio) e online.