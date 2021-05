Scuola: Bianchi (ministro istruzione), “costruire sistemi educativi per formare cittadini responsabili per il pianeta”

“Dobbiamo costruire sistemi educativi che sappiano formare cittadini capaci, attivi e responsabili per la salute del nostro pianeta”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, partecipando ieri pomeriggio, in videoconferenza, alla tavola rotonda ministeriale sull’attuazione dell’Educazione al sviluppo sostenibile per il 2030, promossa nell’ambito della Conferenza mondiale Unesco dedicata proprio all’Educazione allo sviluppo sostenibile (17-19 maggio 2021) per il 2030 e organizzata con la collaborazione della Repubblica federale di Germania.

“Lo sviluppo sostenibile deve essere un tema cardine a livello internazionale. Perché la sostenibilità vuol dire non solo trasformazione ambientale, ma anche sociale”, ha sostenuto Bianchi all’incontro promosso per dare l’opportunità ai ministri dell’Istruzione di presentare gli impegni e i Piani nazionali per dare attuazione all’Educazione allo sviluppo sostenibile per il 2030 e discuterne sfide e opportunità.

Il ministro ha infine ricordato le iniziative del Governo per la sostenibilità, a partire dalle Linee guida adottate nel 2015 – insieme al ministero dell’Ambiente – per le scuole primarie e secondarie. E, dal 2019, la legge sull’insegnamento obbligatorio dell’Educazione civica in tutti i gradi d’istruzione che prevede anche la realizzazione di percorsi didattici sullo sviluppo sostenibile e sulle nuove tecnologie. “Siamo pronti a rilanciare un nuovo programma per la sostenibilità e l’ambiente – ha concluso -. L’istruzione e la formazione hanno un ruolo centrale”.