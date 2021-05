San Francesco: Centro studi Santa Rosa da Viterbo, venerdì 21 maggio si presenta on line il volume di Frugoni e Bartoli Langeli con il facsimile del Manoscritto Antonianum 1

Il Santo d’Assisi continua a stupire. Questa volta sono delle piccole vignette che illustrano la vita di san Francesco poste nel margine inferiore del Manoscritto Antonianum 1 che riporta la “Leggenda Maggiore” scritta da Bonaventura da Bagnoregio. Se alcune scene riprendono il modello iconografico dei giotteschi presenti nella basilica assisana altre sono pressoché inedite come la consegna di una regola di vita da parte del Santo ai frati, suore e terziari francescani che rimanda alla “Traditio legis”. Oppure “Francesco profondamente disprezzato” che ricalca precedenti raffigurazioni della lapidazione di santo Stefano; la trasformazione dell’acqua in vino, la cauterizzazione del nervo ottico per fermare la malattia presa quando andò a incontrare il sultano in Egitto; la maledizione della scrofa che ha divorato un agnellino e altri ancora.

Ora questo patrimonio iconografico è possibile ammirarlo, conoscerlo e approfondirlo grazie al volume di Chiara Frugoni e Attilio Bartoli Langeli “San Francesco in figura. La Legenda Maior di Bonaventura nel manoscritto Antonianum 1” pubblicato dalle edizioni della Pontificia Università Antonianum (Roma 2021) che per la prima volta pubblica il facsimile dell’intero manoscritto e che sarà presentato in modo telematico venerdì 21 maggio, alle ore 17, dal Centro studi Santa Rosa da Viterbo.