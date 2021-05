Diocesi: Carpi, il 20 maggio l’economista Zamagni all’incontro di riflessione “verso l’Emporio partecipativo Cinquepani”

Sarà l’intervento dell’economista e presidente dell’Accademia Pontificia delle scienze sociali, Stefano Zamagni, ad aprire il prossimo 20 maggio la riflessione sui principi dell’economia civile e solidale alla base del percorso che vedrà realizzato nelle prossime settimane a Carpi l’Emporio partecipativo Cinquepani.

L’Emporio è promosso dalla diocesi di Carpi e realizzato dalla Fondazione Caritas Odoardo e Maria Focherini assieme alla Caritas diocesana, con l’apporto di tredici associazioni di volontariato del territorio, che si sono rese disponibili a collaborare all’attivazione e alla gestione dell’Emporio. Cinquepani si presenta come un esercizio commerciale “partecipativo”, aperto cioè a una clientela regolare che potrà fare la spesa a prezzi di mercato. Con la propria attività e il contributo di enti e benefattori, l’emporio, che non ha scopo di lucro, finanzierà la spesa dei clienti che si trovano in difficoltà, attuando così una politica di solidarietà economica.

Il progetto si sta concretizzando grazie a importanti contributi economici riconosciuti dalla Fondazione Cassa di risparmio di Carpi, dal Comune di Carpi e da una quota del fondo straordinario 8xmille. A questo si aggiunge la fattiva collaborazione di Conad Modena, Apvd communication e architetto Aldo Manfredi.

L’evento, intitolato, “Economia sociale e territorio. Nuove forme di imprenditorialità solidale: verso l’emporio partecipativo”, verrà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook Caritas diocesana di Carpi e sul canale YouTube NotizieCarpi. Appuntamento il 20 maggio alle 9.30 presso la sala riunioni della parrocchia del Corpus Domini (in presenza solo su invito e per la stampa). Dopo i saluti delle autorità, l’introduzione di sr. Maria Bottura, direttrice della Caritas diocesana di Carpi. A seguire in collegamento video l’intervento di Zamagni. A trarre le conclusioni mons. Ermenegildo Manicardi, vicario generale della diocesi.