Coronavirus Covid-19: Mattarella, “questo è il tempo del rilancio comune”

“La città e la provincia di Brescia” sono state “così pesantemente colpite dalla pandemia” “Questo è il tempo del rilancio. La vicinanza di tutto il Paese a Brescia e alla sua provincia è stata ampia, grande. Questo è il tempo del rilancio comune”. Lo ha affermato questa mattina il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 dell’Università degli studi di Brescia.

Il Capo dello Stato ha riconosciuto “quanto sia stata grande la capacità di resistenza che la città ha manifestato”. E ha evidenziato come “il momento pandemico ha sottolineato quanto il nostro Paese, la nostra comunità nazionale, in realtà tutto il mondo, dipendiamo gli uni dagli altri, quanto abbiamo bisogno degli altri, quanto sia necessario che ciascuno faccia la sua parte”. “Mentre questo nella dimensione internazionale ci auguriamo serva come insegnamento per accantonare e rimuovere motivi di contrasto, contrapposizione, di fronte all’evidenza di pericoli di fronte ai quali tutti abbiamo le stesse fragilità e le stesse esigenze”, ha proseguito Mattarella, “nella dimensione nazionale, della nostra comunità, questo ci richiama al senso della solidarietà, a fare ognuno la propria parte”. Dal presidente anche il ringraziamento a tutti gli Atenei d’Italia, compreso quello bresciano, per aver continuato ad offrire agli studenti la formazione universitaria anche nel tempo della pandemia: “Garantire l’insegnamento – il tributo di Mattarella – è stata un’opera di grande impegno e di grande merito perché ha dato la dimostrazione che non si interrompeva la vita del nostro Paese”.