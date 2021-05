Patto educativo globale: Azione cattolica e Agesci, “investire nel dialogo e nella cultura dell’incontro”

Azione cattolica italiana e Agesci rafforzano l’alleanza con lo scopo di collaborare al “Patto educativo globale”. “Per la prima volta nella lunga storia delle due associazioni – si legge in una nota congiunta – i rispettivi Consigli nazionali hanno intrapreso un percorso di lavoro comune, un cammino di condivisione e progettazione relativo al tema dell’impegno educativo”. Si tratta di una risposta all’appello di Papa Francesco, promuovendo il “Patto globale per l’educazione”, con un invito generalizzato “a creare alleanze educative, che suscitino risposte nuove per le sfide di questo tempo”. Il documento “Un noi generativo”, elaborato come contributo a questo stimolo, è frutto della collaborazione delle due associazioni ed “è un primo passo fatto sulla strada, un piccolo segno proprio di un’alleanza educativa. I presidenti del Comitato nazionale Agesci, Barbara Battilana e Vincenzo Piccolo, e Matteo Truffelli, presidente nazionale di Azione cattolica, hanno dichiarato: “Ci entusiasma l’idea che a partire da questo documento possano scaturire delle collaborazioni a livello diocesano o parrocchiale per muovere ulteriori passi nella realizzazione di un villaggio globale che ha a cuore la felicità e l’educazione dei ragazzi che ci sono affidati e quelli che sono presenti nelle nostre comunità”.

Il Patto educativo globale “ci spinge e ci sprona ad investire nel dialogo, nella cultura dell’incontro, nella collaborazione. Ogni realtà associativa deve essere consapevole che da soli non si arriva da nessuna parte e siamo consapevoli che il nostro impegno nel campo educativo sarà determinante solo se insieme ci educhiamo e ci costituiamo in un ‘noi’ generativo, che possa coinvolgere sempre di più tutti gli attori sociali, politici e culturali delle nostre comunità”.