Sant’Antonio di Padova: basilica del Santo, oggi la decima meditazione per i “Tredici martedì” dedicata all’economia e alla giustizia sociale

Oggi i frati della basilica di Sant’Antonio di Padova propongono la decima video-meditazione del percorso dei “Tredici martedì” di Sant’Antonio: “Meno di un mese ci separa dal 13 giugno, Festa del nostro amato Santo”, dicono. “Oggi con fra Paolo Floretta – proseguono – approfondiremo il rapporto di Antonio con l’economia e conosceremo un aspetto più profondo del Santo, che si è sempre interessato ai temi della giustizia sociale e di quella che oggi chiameremmo finanza etica. Anche rispetto a questi temi sant’Antonio ha molto da insegnarci e la sua parola riesce ad essere ancora attuale. Nella situazione socio economica in cui ci troviamo in questo 2021, pochi hanno di cui godere e gioire davvero e forse in modo distorto. È tuttavia per noi occasione di grazia se usiamo questo tempo complesso e sfidante per rivedere il nostro rapporto con le cose, il lavoro, la ricchezza e i beni. Sant’Antonio ce lo ricorda con l’episodio del miracolo dell’usuraio, che conclude con l’illuminante frase di Gesù: ‘Dov’è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore’ (Lc 12,34)”.

Sulla pagina Facebook dei frati, oggi alle ore 18, si potrà seguire la santa messa in diretta streaming dalla tomba del Santo.

Per facilitare il cammino sono state raccolte tutte le meditazioni in un libretto, intitolato “Sui Passi di Antonio – Riscopriamo il senso della comunità e del bene comune”, scaricabile gratuitamente in formato pdf.