Tv2000: da sabato 22 maggio “Un santo per amico” la nuova rubrica del programma “Caro Gesù. Insieme ai bambini”

Si intitola “Un santo per amico” la nuova rubrica del programma “Caro Gesù. Insieme ai bambini” dedicata ai santi e rivolta ai più piccoli, in onda su Tv2000 dal 22 maggio ogni sabato a partire dalle ore 10.10. Le illustrazioni animate di Ugo D’Orazio diventano brevi racconti sulle vite eroiche e avventurose dei santi. Si comincia con Sant’Ignazio di Loyola. Poi San Patrizio (29 maggio), San Giacomo di Compostela (5 giungo), e tra gli altri: Santa Chiara e Santa Giovanna d’Arco. “Una raccolta di cartoon che con un linguaggio semplice e da favola fa conoscere ai più piccoli gli uomini e le donne che hanno dedicato la loro vita all’amore per Cristo e per il prossimo”, spiega una nota di Tv2000.

Tv2000, durante il lockdown ha ideato il suo primo programma per i bambini, “Caro Gesù. Insieme ai bambini”, per rispondere alle esigenze dei piccoli che dovendo rimanere a casa non hanno potuto frequentare il Catechismo né la Parrocchia. In onda su Tv2000 ogni sabato alle ore 10.10 e 17.30.