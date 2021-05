Minori: Pftim sez. San Tommaso e Univ. Fortunato, un ciclo di webinar su “diritti e tutela”

Giovedì 20 maggio, alle ore 16, in diretta streaming sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook della sezione San Tommaso d’Aquino della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia meridionale (Pftim), prenderà il via il ciclo di webinar “Diritti e tutela dei minori: profili interdisciplinari” organizzato dal Dipartimento di diritto canonico della stessa Pftim e dall’Università Giustino Fortunato, con il contributo del Servizio nazionale per gli studi superiori di teologia e di scienze religiose della Cei, e promosso all’interno di un articolato progetto di ricerca sul tema “Diritti e tutela dei minori: profili giuridici, economici, psicologici e socio-pastorali”.

“La tutela dei minori: diritti, benessere e società” è il tema del webinar che inaugurerà l’intero ciclo e che vedrà la partecipazione di esperti e studiosi. Dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Acocella, rettore dell’Università Giustino Fortunato, e di don Francesco Asti, decano della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Tommaso d’Aquino, sono previsti gli interventi di Antonio Fuccillo, ordinario di Diritto ecclesiastico ed interculturale presso l’Università della Campania Luigi Vanvitelli, Carmela Manco, presidente dell’associazione Figli in Famiglia onlus, Giuseppe Mannino, associato di Psicologia dinamica presso la Lumsa, don Tonino Palmese, presidente della Fondazione Polis, Filippo Romeo, associato di Diritto privato presso l’Università Enna Kore, Luigi Sabbarese, ordinario di Diritto canonico presso la Pontificia Università Urbaniana. Le conclusioni sono affidate a mons. Antonio Foderaro, moderatore del Dipartimento di diritto canonico della Pftim sezione San Tommaso d’Aquino. Gli incontri proseguiranno fino a settembre: interverranno mons. Mimmo Battaglia, mons. Filippo Iannone, Caterina Chinnici, Pasquale Stanzione, don Fortunato Di Noto, Gemma Tuccillo.

“Da sempre – ha dichiarato don Francesco Asti – la Dottrina sociale della Chiesa invoca incessantemente il rispetto della dignità dei minori, chiedendo a gran voce per loro protezione da parte degli ordinamenti giuridici di ogni Paese e riconoscimento del valore sociale dell’infanzia. Queste istanze, che affondano le radici nel Vangelo stesso, sono particolarmente care a Papa Francesco che si è impegnato in tal senso fin dall’inizio del suo pontificato, istituendo anche la Pontificia Commissione per la tutela dei minori”.

Ciascun incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pftim sezione San Tommaso d’Aquino.