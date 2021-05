Franco Battiato: Comune Catania, un video in sua memoria e lutto cittadino nel giorno dei funerali

“Con i suoi testi e le sue musiche ha fatto crescere generazioni di italiani nell’amore per l’arte, la passione per la musica e l’impegno civile”. Così l’amministrazione comunale di Catania ricorda Franco Battiato, scomparso oggi, pubblicando anche un video in sua memoria sui canali social. “Il suo sincero attaccamento alla nostra terra lo ha trasformato in alfiere nel mondo del popolo siciliano, che ha trovato in lui un interprete straordinario delle sue bellezze e delle tante contraddizioni”.

Scompare un “punto di riferimento insostituibile di artista eclettico, uomo libero per la sua integrità morale, forte della sua speciale visione della vita e del mondo”. Il Comune ricorda inoltre che, “con la sua generosità, donò a Catania insuperabili momenti artistici che ne hanno reso indelebile il suo legame con la città etnea, arricchito dal lungo sodalizio artistico con il filosofo catanese Manlio Sgalambro”. Quindi, l’annuncio: “Tutti i cittadini di Catania ricorderanno sempre con emozione Franco Battiato e, per questa memoria condivisa, l’intitolazione di un luogo simbolo della città farà diventare perenne il suo percorso di vita, arte e cultura anche per le generazioni future”. Già oggi, per volere del sindaco Pogliese, le bandiere di palazzo degli elefanti, a piazza Duomo, sono state disposte a mezz’asta. Nella giornata dei funerali il Comune proclamerà il lutto cittadino.