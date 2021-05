Migranti: ResQ, al via asta di solidarietà per la nave umanitaria italiana

Al via da oggi “C’è una nave che parte da casa mia”, l’asta benefica organizzata da ResQ – People savingpeople sulla piattaforma Charity Stars. Una speciale iniziativa di primavera, nata per riuscire ad essere in mare quest’estate con la nave di soccorso. Fino al 20 giugno sarà possibile fare le proprie puntate per aggiudicarsi una opera d’arte: molte personalità del mondo della cultura, dello spettacolo e dello sport hanno già dato il loro sostegno al progetto di ResQ, anche donando gli oggetti, opere ed experience per l’asta benefica, che sarà in continua evoluzione. Si parte con il mondo della fotografia: tra i primi ad aver donato un’opera vi sono Yann Arthus-Bertrand, Guido Harari, Francesco Zizola, Fabio Bucciarelli, Maki Galimberti, Paolo Ranzani, Francesco Malavolta, Paolo Siccardi, Valentina Tamborra, Mario Boccia, Elena Givone, Vittoria Lorenzetti. Poi sarà il turno degli scrittori, infine degli sportivi. È possibile sostenere ResQ e spingere la nave in mare partecipando anche al crowdfunding sul sito dell’associazione: la nave è un’impresa collettiva della società civile, dove ognuno contribuisce come può.