Salute: Roma, rinnovato accordo tra Ospedale Bambino Gesù, Università e Policlinico Tor Vergata per la Scuola di pediatria

È stato rinnovato questa mattina l’accordo tra l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù, l’Università di Roma “Tor Vergata” e il Policlinico di Tor Vergata per la Scuola di pediatria. Tra le novità del nuovo accordo, la Scuola di chirurgia pediatrica che avrà sede presso il Bambino Gesù, aumentando così l’offerta di specialità per la formazione di nuovi medici. La Scuola di pediatria è il risultato della collaborazione tra la Cattedra di pediatria dell’Università di Roma Tor Vergata e il Dipartimento pediatrico universitario ospedaliero del Bambino Gesù.

Il rinnovo dell’accordo è stato firmato dalla presidente dell’Ospedale della Santa Sede, Mariella Enoc, dal rettore dell’Università di Roma “Tor Vergata”, Orazio Schillaci, e dal direttore generale della Fondazione Policlinico Tor Vergata, Giuseppe Quintavalle. La collaborazione tra i tre enti è iniziata nel 1997 e dal 2009 il Bambino Gesù è diventato la sede della Scuola di specializzazione. La convenzione avrà la durata di 3 anni rinnovabili per altri 3.

L’accordo prevede la formazione, attraverso la Scuola di pediatria, degli studenti di medicina in diversi ambiti specialistici, da quello clinico a quello chirurgico passando per quelli di ricerca.

La Scuola di chirurgia pediatrica rappresenta una delle novità dell’accordo. Negli anni precedenti solo una parte della formazione nelle specializzazioni chirurgiche veniva svolta presso il Bambino Gesù. Col nuovo accordo invece tutta l’offerta formativa sarà a cura dell’Ospedale della Santa Sede e la Scuola avrà una unica sede proprio presso il Bambino Gesù. L’attività didattica comprende anche la Scuola di specializzazione in pediatria.

Ogni anno sono circa 200 gli studenti del corso di laurea in medicina e chirurgia che frequentano il Dipartimento pediatrico universitario del Bambino Gesù per il tirocinio pratico. Tra il 2009 e il 2019 sono stati invece più di 150 gli specializzandi che hanno frequentato la Scuola.