America Latina: Celam, oggi al via l’Assemblea generale. Mons. Cabrejos, “abbiamo svolto un vero cammino sinodale”

È dedicata alla definizione del proprio processo di rinnovamento e ristrutturazione la trentottesima Assemblea generale del Celam (Consiglio episcopale latinoamericano), che prende avvio oggi in modo virtuale e si concluderà il 21 maggio. L’incontro, secondo i programmi, avrebbe dovuto svolgersi nell’isola di Porto Rico, ma la situazione del Covid-19, ancora molto presente nel continente, ha fatto propendere per un’assemblea virtuale, anche se la Presidenza dell’organismo parteciperà all’evento a Trujillo, in Perù.

L’incontro vedrà la partecipazione di 85 persone, tra cui 6 cardinali e 50 vescovi. Avrà carattere deliberativo, in relazione alla nuova struttura dell’organismo. Ogni giorno sarà tenuta, sempre in modo virtuale, una conferenza stampa.

In un’intervista pubblicata alla vigilia sul sito del Celam, il presidente, mons. Miguel Cabrejos, arcivescovo di Trujillo, esprime l’auspicio che “possa trattarsi di un’Assemblea molto riflessiva e partecipativa, vista l’attuale situazione in America Latina e nei Caraibi e nel mondo, fortemente colpiti dalla pandemia Covid-19”. Al tempo stesso, il presidente conta sull’appoggio dei vescovi per il ripensamento strutturale e il rinnovamento del Celam, dopo un ampio processo di consultazione durato un biennio, svoltosi anche e soprattutto nelle Conferenze episcopali di ciascun Paese. “Possiamo dire di avere svolto un cammino sinodale”, sottolinea mons. Cabrejos, che mette inoltre in evidenza la necessità di rafforzare i vincoli tra gli episcopati delle varie zone del continente e i processi di comunicazione interna ed esterna, oltre che di accompagnare in modo sempre più attento e concreto le Conferenze episcopali. “E tutto questo in spirito di comunione, collegialità e sinodalità, in piena sintonia con Papa Francesco”, conclude il presidente.