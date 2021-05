Diocesi: Cassano all’Jonio, venerdì 21 maggio in streaming l’incontro “Nuove tecnologie e fede ai tempi del Coronavirus”

“Nuove tecnologie e fede ai tempi del Coronavirus”: è il titolo del webinar organizzato dalla diocesi di Cassano all’Jonio, venerdì 21 maggio. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sui canali social della diocesi.

Si inizierà alle ore 19 con una ouverture musicale a cura della “Fenice Ensemble” diretta dal maestro Mauro Aluigi. Introdurrà i lavori don Pietro Groccia, Vicario per la cultura della diocesi di Cassano all’Jonio.

Interverranno padre Enzo Fortunato, direttore della Sala stampa del Sacro Convento di di Assisi, Giandonato Salvia, ideatore dell’App. Tucum e imprenditore missionario, Antonia Salzano, madre del beato Carlo Acutis. Concluderà l’incontro virtuale il vescovo di Cassano all’Jonio, mons. Francesco Savino.

“La pandemia da Covid-19 ci ha costretti all’isolamento, uno stato di chiusura fisica che ha messo a dura prova la nostra mente e che in qualche modo è andata ad interessare anche la Fede. Quanto le nuove tecnologie possono essere d’aiuto alla fede? Quanto questo binomio può essere possibile? Ce lo spiegano i nostri ospiti”, si legge in una nota della diocesi.