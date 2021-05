Scuola: Fidae Lombardia, domani pellegrinaggio virtuale al santuario della Madonna del Fonte di Caravaggio

Un pellegrinaggio virtuale al santuario della Madonna del Fonte di Caravaggio. Lo ha organizzato per la giornata di domani, mercoledì 19 maggio, la Fidae Lombardia per le circa 200 scuole cattoliche iscritte.

“Ci troveremo spiritualmente uniti e porremmo sotto la protezione della Vergine Maria le nostre scuole, i nostri alunni, i genitori e gli insegnanti”, spiega il presidente di Fidae Lombardia, don Giorgio Zucchelli, aggiungendo che “ringrazieremo il Signore Gesù per l’anno scolastico che si conclude e pregheremo perché il prossimo possa riprendere nella normalità. Pregheremo soprattutto perché possiamo realizzare al meglio il nostro impegno educativo ispirato al Vangelo”.

L’iniziativa prevede un collegamento dalle 11 alle 12 attraverso la diretta streaming sul sito web del santuario di Caravaggio. È possibile anche scaricare l’app del santuario sul proprio dispositivo per seguire in diretta la preghiera.