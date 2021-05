“Lunedì 24 maggio, alle ore 9.00, Papa Francesco si recherà in visita alla comunità di lavoro del Dicastero per la Comunicazione a Palazzo Pio, in occasione dei 160 anni de L’Osservatore Romano e dei 90 anni della Radio Vaticana. Al termine farà rientro in Vaticano”. Lo ha comunicato ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.