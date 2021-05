“Giovedì prossimo, 20 maggio, alle ore 16, Papa Francesco si recherà in visita nella sede vaticana di Scholas Occurrentes, presso Palazzo San Calisto”. A comunicarlo ai giornalisti è stato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, precisando che il Santo Padre “incontrerà studenti e docenti italiani coinvolti in alcuni progetti e si collegherà in diretta con le nuove sedi della Fondazione pontificia negli Stati Uniti, Australia e Spagna”.