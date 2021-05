Parlamento Ue: plenaria a Bruxelles. Vittime nel Mediterraneo, conflitto Israele-Palestina, rapporti con la Turchia

(Photo SIR/European Parliament)

La seconda giornata della plenaria del Parlamento europeo (17-20 maggio) si è aperta oggi con un dibattito sui piani nazionali di ripresa e in particolare il ruolo del Parlamento, che chiede, con una risoluzione che sarà votata nella giornata di mercoledì, di essere adeguatamente informato sui piani nazionali e il loro iter presso la Commissione. Secondo punto in agenda, la strategia industriale dell’Ue e un dibattitto sulle ultime proposte della Commissione, presentate in emiciclo dalla commissaria Margarethe Vestager, per stimolare la ripresa economica rafforzando la base industriale europea. In mattinata anche la discussione con il Consiglio e la Commissione su come fermare il crescente numero di vittime nel Mediterraneo. Il pomeriggio in emiciclo riprenderà con l’intervento dell’Alto rappresentante Josep Borrell sulla strategia dell’Ue verso Israele e Palestina. “Diritti umani e politica esterna dell’Ue in materia di migrazione”, relazioni 2019 e 2020 su Turchia e Montenegro, gli effetti del cambiamento climatico sui diritti umani e il ruolo dei difensori sono altri temi che compaiono all’ordine del giorno, insieme con il dibattito sui nuovi regolamenti per una serie di programmi Ue (Europa creativa, Erasmus+, Corpo europeo di solidarietà). L’ultimo dibattito in agenda per oggi riguarda l’intelligenza artificiale nell’istruzione, cultura e settore audiovisivo.