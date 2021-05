Recovery Plan: Mattarella, “attenzione alla ripresa, nella ricerca di equilibri di normalità nuova ma più consapevole per una vera crescita veloce del Paese”

“La proiezione verso il futuro. Questo è il carattere di questo momento storico: l’attenzione al futuro, alla ripresa; a quella che viene chiamata con un termine approssimativo la ripartenza, nella ricerca di nuovi equilibri di normalità nuova ma più consapevole, che renda così possibile una vera crescita veloce e nuova del nostro Paese”. Si è concluso con queste parole – riferite al Next Generation Eu – l’intervento che il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato questa mattina nel corso della cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2020/2021 dell’Università degli studi di Brescia.

Sottolineando il “ruolo delle nostre università”, il Capo dello Stato ha ricordato come la pandemia abbia interrotto il suo “tour” negli atenei italiani che ha portato avanti in questi primi sei anni di mandato al Quirinale e che proseguirà anche negli ultimi mesi. Una vicinanza, ha spiegato, per “rafforzarli, consolidarli, incoraggiarli, sorreggerli” anche nella direzione di “aumentare il livello di istruzione universitaria nel nostro Paese, il livello percentuale di laureati nel nostro Paese”. Mattarella ha anche evidenziato che “la ricerca scientifica offre delle opportunità, l’uso che se ne fa è positivo o negativo a seconda elle scelte che si compiono. È questo il senso della responsabilità”.