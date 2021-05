Diocesi: Vercelli, domani l’arcivescovo Arnolfo presiede in cattedrale il “Rosario alla Madonna degli Infermi” per “la liberazione dal Covid-19”

In preghiera davanti all’effige della Madonna degli Infermi “per chiedere alla Vergine la liberazione dal Covid-19 e ritrovare la speranza”. Accadrà nella serata di domani, mercoledì 19 maggio, a Vercelli. I fedeli delle parrocchie si riuniranno alle 20.30 in cattedrale per la recita del Rosario, presieduta dall’arcivescovo Marco Arnolfo.

Come ricorda una nota della diocesi, “l’11 maggio 1630 il vescovo di Vercelli Giacomo Goria, il Capitolo e le autorità civili decisero di contrarre un voto per scongiurare il flagello della peste e si riunirono in cattedrale promettendo di impegnare 3mila scudi per un ornamento alla statua della Madonna dello schiaffo. Inoltre, il vescovo si impegnò a tenere acceso un lume davanti alle spoglie del beato Amedeo, il Capitolo a cantare ogni sabato le litanie lauretane davanti alla cappella mariana e le autorità civili a fornire l’olio per il lume da collocare davanti alla Vergine”. Pochi giorni dopo, “il 19 maggio 1630, nella chiesa parrocchiale di S. Bernardo, i fedeli fecero voto di abbellire e ornare la cappella della Vergine, far cantare messa, esporre il Santissimo nelle festività mariane. E, dopo la promessa, furono prodigiosamente risparmiati dal contagio. Da allora la Madonna viene invocata come ‘Salute degli Infermi’”.

L’effige sarà portata in cattedrale per la recita del Rosario, cui seguiranno la supplica e la benedizione alla città. Il momento di preghiera sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube “Sant’Eusebio Channel”.