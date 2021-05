Diocesi: Padova, dichiarazione del vescovo Cipolla sull’operazione della Guardia di Finanza riguardante una truffa ai danni di un sacerdote

“La situazione che riguarda un sacerdote anziano della nostra diocesi, fondatore e presidente di un’associazione nazionale di volontariato, ci addolora profondamente, sia per la sua persona, sia per la realtà che rappresenta, ma siamo particolarmente grati alla Guardia di Finanza per il lavoro di investigazione avviato”. Così il vescovo di Padova Claudio Cipolla, a seguito dell’operazione del Comando provinciale della Guardia di Finanza che ha portato al fermo e ad altri provvedimenti nei confronti di un gruppo di persone, coinvolte in una truffa ai danni del sacerdote e dell’associazione da lui fondata.

“Sappiamo che l’ambito della carità è preso di mira da persone malintenzionate – prosegue Cipolla -. Da alcuni anni siamo particolarmente vigili verso situazioni di truffe di vario genere operate a danno di sacerdoti. Per questo abbiamo avviato un intenso lavoro di collaborazione con la Guardia di Finanza per cercare di arginare il più possibile il verificarsi di tali evenienze, anche attraverso incontri di formazione specifici con i sacerdoti”, e quanto accaduto “ci conferma nella necessità di portare avanti sia l’attività di formazione con i preti, sia il percorso di trasparenza nella gestione economica e nei bilanci delle nostre parrocchie”.

A questo fine nei mesi scorsi è stato distribuito un piccolo strumento con le accortezze da avere nella gestione dei beni articolate in sette punti. Anzitutto “la trasparenza nella rendicontazione economica di soldi che sono della comunità e non personali”; quindi “attenzione a una carità intelligente e strutturata; condivisione delle scelte economiche con gli organismi di comunione (consiglio pastorale parrocchiale e consiglio parrocchiale per la gestione economica); necessità che i prestiti vengano autorizzati e siano sempre documentati; trasparenza e tracciabilità di qualsiasi operazione economica, anche quelle caritative, nel rispetto delle normative civili e canoniche”.

Oltre agli incontri di formazione con i preti, la diocesi di Padova lo scorso 14 aprile ha proposto un incontro pubblico on line e tuttora disponibile all’indirizzo https://youtu.be/HqlOPACron4, dal titolo “Truffe all’ombra del campanile”.