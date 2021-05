Franco Battiato: Aiart, “artista senza tempo” la cui musica “ci guida ‘dal senso della comunicazione ad una comunicazione di senso’”

“Maestro ineguagliabile della musica italiana, regista cinematografico, pittore, generoso benefattore di giovani musicisti al cui appello non ha mai saputo resistere. Il modo più semplice per spiegare il suo lavoro è quello di chiamarlo ‘artista senza tempo’ e ascoltare l’essenza della comunicazione in ogni suo brano. Una musica indimenticabile capace di prenderci per mano fino a guidarci ‘dal senso della comunicazione ad una comunicazione di senso’”. Così l’Aiart ricorda Franco Battiato, scomparso in mattinata, a 76 anni, nella sua residenza di Milo. In una nota diffusa dal presidente Giovanni Baggio, l’associazione ne rammenta “la musica colta, le incursioni nel pop, la capacità di portare il pubblico in mondi lontanissimi”. “L’atto della composizione era per lui il più sublime e insostituibile dei gesti umani”, prosegue l’Aiart, secondo cui quello di Battiato è “un patrimonio musicale che appartiene alla nostra cultura e alla nostra storia; tesoro inestimabile che riesce in maniera esemplare a parlare al cuore e allo spirito delle nuove generazioni”. “Nella sua lunghissima carriera ha consegnato brani indimenticabili come ‘La cura’, ‘Centro di gravità permanente’, ‘Voglio vederti danzare’; ha sperimentato l’elettronica si è misurato con la musica etnica, con l’opera lirica”, prosegue la nota. “Ha diretto diversi film tra cui ‘Perdutoamor’ e ‘Musikante Ludwig van Beethoven’ presentato alla Mostra del cinema di Venezia. Ricordiamo ‘Povera patria’, la più struggente elegia cantata in Italia di fronte allo scempio della bellezza e della dignità umana. Un brano da ascoltare sempre e come compito da assolvere nelle scuole”. “La cura dell’anima, la contaminazione dei saperi e delle sensazioni, l’idea dell’infinita profondità dell’uomo”, conclude l’associazione: “È questa la musica del maestro Battiato e l’Aiart lo ringrazia per ogni nota, per ogni parola”.