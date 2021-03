Preti di frontiera: a don Franco Monterubbianesi (Capodarco) il Premio nazionale “Don Peppe Diana”

E’ stato assegnato anche a don Franco Monterubbianesi, 90 anni, fondatore della Comunità di Capodarco, il X Premio nazionale Don Peppe Diana “Per amore del mio popolo” il 4 luglio 2021 a Casal di Principe insieme a Nando Dalla Chiesa e Rosario Esposito La Rossa. Premio Speciale Covid 19 al filosofo Umberto Galimberti. La motivazione espressa dal Comitato Don Peppe Diana è: Don Franco Monterubbianesi, sacerdote e fondatore della prima casa a Capodarco di Fermo, messaggero di liberazione e prete di frontiera, riceverà il riconoscimento “perché le sue battaglie credono in una società migliore, immerso in uno spirito di servizio per i giovani, per i disabili e per tutti coloro che hanno bisogno di una seconda possibilità. La sua opera, guarda al superamento dei limiti in un approccio visionario con profonde radici nella terra della concretezza”.