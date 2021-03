Via Crucis: a Taranto in straeaming “per una Chiesa giovane e missionaria”

La diocesi di Taranto, con il Servizio per la Pastorale Giovanile ed il Centro missionario diocesano, ha pensato di porre l’attenzione su chi, come Cristo, ha pagato con la vita il suo amore per Dio. Questa sera alle 20, in diretta streaming dalla parrocchia del Santissimo Crocifisso di Taranto sul canale Youtube della diocesi ionica, si terrà una Via Crucis dal titolo “Vite intrecciate: per una Chiesa giovane e missionaria”, seguendo il tema della 29ª Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri, celebrata ieri dalla Chiesa universale. “La preghiera per alcuni sarà in presenza- spiega il direttore dell’Ufficio di pastorale giovanile, don Francesco Maranò- infatti ci sarà una piccola rappresentanza di giovani che seguono le attività promosse dalla Pastorale Giovanile diocesana ed anche una delegazione del Centro Missionario diocesano. La via Crucis sarà arricchita dai testi presi dal sussidio nazionale per la Giornata dei Martiri e ci sarà anche spazio per la testimonianza, con le parole di alcuni giovani e le loro riflessioni su un tema, come il martirio, spesso avvertito da noi tutti come lontano. Dopo ogni stazione, davanti al Crocifisso della parrocchia, alcuni ragazzi porteranno una candela, a simboleggiare la luce che vince le tenebre del periodo che viviamo ma anche la luce di Cristo, che viene nel mondo e sovverte ogni criterio, morendo in Croce ed entrando così nella vita eterna”.