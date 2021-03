Coronavirus Covid-19: Mattarella, “ha ancor di più evidenziato il ruolo cruciale svolto dalla ricerca scientifica nella tutela della salute”

“L’esplodere dell’emergenza sanitaria, che ha colto il mondo impreparato ad affrontarla, ha ancor di più evidenziato il ruolo cruciale svolto dalla ricerca scientifica nella tutela della salute, grazie al quale si giungerà, auspicabilmente in tempi brevi, ad un superamento della crisi pandemica”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato al presidente della Fondazione Umberto Veronesi, Paolo Veronesi, in occasione della cerimonia di consegna delle borse di ricerca. Per il Capo dello Stato, “è fondamentale investire nel capitale umano costituito dalle giovani generazioni che, con il loro spirito innovativo e la loro apertura al confronto, rappresentano la nostra speranza nella lotta contro le più gravi patologie che affliggono il nostro tempo”.