Scuola: “Con i Bambini”, un sondaggio sull'”opinione degli italiani sulla Dad”

A un anno dal suo ingresso, qual è l’opinione degli italiani sulla didattica a distanza (Dad)? La domanda è al centro del sondaggio promosso da “Con i Bambini” e realizzato da Demopolis. “Dal 15 marzo, con oltre la metà delle regioni italiane in rosso e la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado, oltre 7 milioni di studenti sono rimasti a casa proseguendo la scuola con la didattica a distanza. Ma già prima circa 5,7 milioni di ragazzi e ragazze erano in Dad”, ricorda una nota di “Con i Bambini”.

Il sondaggio avrà un focus sui genitori con figli in età scolare e insegnanti.

I risultati saranno presentati lunedì 29 marzo, alle 10.15, in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito di “Con i Bambini”.

Introduce Carlo Borgomeo, presidente di Fondazione con il Sud e Con i Bambini; illustra il sondaggio Pietro Vento, direttore dell’Istituto Demopolis; commenta Marco Rossi-Doria, vicepresidente di “Con i Bambini”.