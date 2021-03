49ª Settimana sociale: Gatti (Federcasse), “il Next Generation Eu riguarda tutti da vicino”

“Il Next Generation Eu ci riguarda tutti, da vicino”. A richiamare l’attenzione sulla responsabilità di ciascuno è Sergio Gatti, direttore generale Federcasse e vice presidente del Comitato scientifico e organizzatore delle Settimane Sociali, nell’ultimo video-approfondimento dedicato ai temi al centro della prossima Settimana Sociale, che si svolgerà a Taranto. “Il Next Generation Eu è l’insieme dei Next generation dei singoli Paesi. Possiamo quindi parlare di Next Generation Italia, che è il piano nazionale di ripresa e resilienza”, spiega Gatti sottolineando che “è importante conoscere il quadro complessivo perché il nostro impegno, ora progettuale e poi realizzativo, sia consapevole”.

Non bisogna infatti, a suo avviso, delegare la questione “alle istituzioni o agli enti pubblici in quanto questa è una grandissima occasione per i cittadini”. Si tratta dell’opportunità di “unire l’ambizione con il coinvolgimento della cittadinanza”. Secondo Gatti, “è impossibile che ci siano dei progetti, gestiti in modo efficace, senza che sia coinvolta la cittadinanza: ognuno di noi, infatti, è consumatore, risparmiatore, utilizzatore delle opere e dei servizi che nasceranno con il piano di ripresa”. “Tutti – conclude – dobbiamo fare evolvere i nostri stili di vita: non è responsabilità di altri, ma nostra”.