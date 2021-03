Diocesi: Teramo, venerdì 26 marzo la Via Crucis nel teatro romano della città

Si svolgerà venerdì 26 marzo alle ore 21, la Via Crucis nel teatro romano di Teramo con le meditazioni di san Giovanni Paolo II, presieduta da mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri. “La Via Crucis non è un semplice ricordo del passato ma la scoperta della presenza della fedeltà di Dio in ciascuno di noi e nelle nostre comunità”, le parole del vescovo aprutino. “Pregare insieme per ripartire uniti, annunciando a tutti che non siamo soli nella storia. Gesù continua a camminare con noi lungo le strade delle nostre città”. La rappresentazione della Passione di Cristo nel teatro del capoluogo, torna dopo l’interruzione causata dalla pandemia di coronavirus Covid-19 e sarà possibile seguirla in diretta esclusivamente sulla pagina YouTube “Diocesi di Teramo-Atri” e le emittenti televisive: Tv6 (canale 14), Teleponte (canale 15 e 117), Trsp (canale 17 in Abruzzo e canale 15 in Molise), Rete8 News24 (canale 112), R115 (canale 115), R+ (canale 116) e SuperJ (canale 634 e 603 per la Val Vibrata).