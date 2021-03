Consiglio europeo: Sassoli, cooperazione Ue-Usa su lotta alla pandemia e difesa diritti umani. In serata confronto tra leader europei e Biden

“Sono preoccupato per la tendenza crescente all’autoritarismo e per i numerosi tentativi di destabilizzare la democrazia. Sono elementi che non possiamo sottovalutare”. Lo ha detto in un passaggio del suo discorso davanti al Consiglio europeo (che si svolge in videoconferenza) il presidente dell’Europarlamento David Sassoli. “Si cerca di condizionare la nostra azione per la ripresa ed è chiara la volontà di minare la nostra indipendenza. All’inizio di questa settimana il Governo cinese ha imposto sanzioni a cinque membri del Parlamento europeo, alla nostra sottocommissione per i diritti umani e al comitato politico e di sicurezza del Consiglio, semplicemente perché hanno espresso opinioni nell’esercizio del loro dovere democratico”. “Presto discuteremo l’accordo globale Ue-Cina sugli investimenti. Il Parlamento sarà molto attento, come ha sempre fatto, a garantire che i principi del libero scambio non abbiano la precedenza sui diritti umani e le libertà fondamentali”. In serata il Consiglio avrà un confronto via web con il presidente statunitense Joe Biden. Sassoli ha affermato: “una rinnovata cooperazione tra l’Ue e la nuova amministrazione di Washington nella difesa dei diritti umani e nella promozione della democrazia, come nella lotta alla pandemia, darà lo slancio necessario alla nostra comune leadership globale”.