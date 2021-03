Lussemburgo: celebrazioni pasquali, restrizioni ancora in vigore. Non più di 100 fedeli in chiesa, no a lavanda dei piedi e bacio della croce

Alla luce delle misure anti-Covid in vigore nel Granducato fino al 2 aprile compreso, che sarà il Venerdì santo, dalla curia sono state diramate alcune indicazioni per i riti della Settimana Santa. Mascherina, distanziamento e limite massimo di 100 partecipanti restano in vigore e le celebrazioni devono abbandonare alcuni gesti simbolici, come la processione nella Domenica delle palme, la lavanda dei piedi il Giovedì santo, il bacio alla croce nelle celebrazioni del Venerdì santo (sostituibile con un inchino o la genuflessine). Per la veglia pasquale si chiede di rinunciare alla benedizione del fuoco e alla processione delle luci all’inizio della celebrazione e di limitare a tre le letture della veglia. L’acqua santa “sia messa a disposizione dei fedeli in bottiglia”. Nel caso vengano organizzate delle catechesi, cosa ancora possibile in presenza, il limite dei partecipanti è 10. Si potranno seguire in streaming tutte le celebrazioni, compresa la benedizione degli olii il Giovedì santo.