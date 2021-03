Diocesi: Caritas Prato, oggi 80 famiglie hanno una casa grazie all’associazione “Il Casolare”

Dal 1996 a oggi ha aiutato 432 famiglie in difficoltà. È solo uno dei dati che segnano l’impegno dell’associazione Il Casolare, nata nel 1996 all’interno della Caritas di Prato per rispondere a una esigenza sempre più attuale: la casa.

A distanza di 25 anni, l’iniziativa rappresenta una realtà importante per 80 famiglie che in questo momento possono dire di aver trovato una casa grazie al sostegno dell’associazione. Il 25° anniversario non potrà essere festeggiato in modo particolare a causa delle restrizioni dovute alle pandemia, ma il Casolare ha comunque tracciato un bilancio delle proprie attività per far conoscere quanto è stato fatto in questo quarto di secolo. “Il Covid ha reso evidente il fenomeno del costante impoverimento dei lavoratori e questo si ripercuote sulle dinamiche familiari e anche sul mondo dell’abitare – osserva Giovanni Pieraccini, presidente del Casolare –; i dipendenti in cassa integrazione hanno avuto non solo una perdita retributiva del 33%, ma anche il disagio abitativo che ormai non riguarda solo le fasce emarginate della popolazione ed ha sempre di più i caratteri e il volto del lavoro dipendente”.